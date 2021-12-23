Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı şehirlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Okulların tatil edildiği illerde, engelli veya hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Rize

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği vurgulanarak, şöyle denildi:

''İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.''

Trabzon

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüm ilçelerde taşımalı eğitime 24 Aralık Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.