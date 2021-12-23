Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da motosiklet bayisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da motosiklet bayisinde çıkan yangında, yaklaşık 250 motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki motosiklet bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Apartman sakinlerinden Halil İbrahim Tutuş, koku gelmesiyle yangını fark ettiklerini söyledi. Bir anda büyüyen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini aktaran Tutuş, üst kattaki dairenin de etkilendiğini belirtti.
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