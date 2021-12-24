Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 00:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki binanın çatısı alevler içinde kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de, bir binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki diğer binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına sıçradı.
Çatılardan yükselen alevleri görenler, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, her iki binanın çatısında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürdü.
Yangın nedeniyle iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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