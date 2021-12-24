Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına sıçradı.

Çatılardan yükselen alevleri görenler, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, her iki binanın çatısında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

Yangın nedeniyle iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.