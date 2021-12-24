Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 06:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP]
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 5.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İlçede saat 01.44'te de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Her iki deprem de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Valilik, depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.
Son Haberler
- 07:14
- 06:07
- 05:48
- 05:11
- 03:53
Sıradaki Haber
Çalıntı otomobille kaçmaya çalışanlar yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz