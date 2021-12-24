Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı otomobille kaçmaya çalışanlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan otomobili durdurmak istedi.
Otomobildeki 3 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başladı.
Takibi sürdüren ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda durdurdu.
Ekipler, otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına alırken araçta arama yapıldı.
Otomobil, detaylı incelenmek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Adana
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