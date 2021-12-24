Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.