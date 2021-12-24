Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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