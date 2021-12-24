Geri dönüşüm en basit anlatımıyla kullanılmış ürünlerin tekrar işlenerek, tüketicilere sunulması... Sadece kendi evinizden çıkan kağıt, cam, plastik, metal atık miktarını düşünün. Ve milyonlarca haneden çıkan atıkların yeniden kullanıma sunulabildiğini...

Doğru ayrıştırılan atıklar ile geri dönüşüm tesislerinde daha kaliteli ham madde ortaya çıkarırken, başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarı azalıyor. Doğa dostu bu yönetimin sürdürülebilir olması için, tüketicilere düşen en önemli görev geri dönüşümlü ürünlerin tercih edilmesi. Ancak geri dönüşemeyen atıklar da var. Bu konuda da duyarlılık şart. Evlerimizden en çok çıkan atıkları sıraladık ve onlarla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattık.

Geri dönüştürülemeyenler

Karton bardaklar

Kağıttan yapılan bardakların iç yüzeyi, su ile temas ettiği için plastikle kaplanıyor. Plastik ve kağıdın karışımından oluşan bu tür ürünlere kompozit deniyor.

İki farklı malzemeden üretilen ürünlerin ayrıştırılması mümkün olmadığı için kompozitler geri de dönüştürülemiyor.

Yani karton bardakta kahve almak yerine, kendi termosunuzu kullanarak doğaya katkıda bulunabilirsiniz.

Kağıt Havlu

Kağıt havlular birçok ülkede geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretildiği için yeniden dönüştürülemiyor. Kağıt havlular, makyaj temizleme mendilleri, peçeteler geri dönüşüm kutusuna değil, çöpe atılmalı.

Yapışkan bant

Yapışkan bantlar geri dönüştürülemiyor. Dolayısıyla geri dönüşüme girecek karton ve kağıtlardan yapışkan bantların ayrılması gerekiyor.

Ambalaj kağıtları

Renkli, folyolu, ışıltılı ve parlak hediyelik ambalaj kağıtları ek maddeler barındırdığı için geri dönüştürülemiyor. Ambalaj kağıtlarının çöpe atılması gerekiyor.

Cam ürünler

Cam kalite kaybı olmaksızın birçok kez geri dönüşebilir. Ancak pencerelerin, bardakların ve tabakların yapımında kullanılan camlar birbirlerinden farklı.. Kendi cinsi olmayan, içinde seramik/porselen parçası olan cam ürünler geri dönüştürülemez.

[Fotoğraf: Getty]

Sigara paket ve jelatinleri

Sigara kutularının ne jelatini ne de kutusu geri dönüşebiliyor. Yani sigara sağlığa olduğu kadar, doğaya da zararlı.

Geri dönüştürülebilenler

Plastik poşetler

Doğada yok olması yüzlerce yıl alan plastik poşetler sağlığa zararlı mikroplastiklerin de kaynağı. Plastik poşetler temiz bir şekilde geri dönüşüm tesisine ulaştığında aynı kalitede poşet üretiminde kullanılabiliyor. Ancak önemli olan plastik poşetlerin hiç kullanılmaması. Birçok ülkede ücretli hale gelmesinin nedeni de bu.

Yoğurt kapları

İki tür malzemeden oluşan yoğurt kapları, geri dönüştürülebilir ve dönüştükten sonra birçok alanda kullanılabilir. Aynı şekilde margarin kutularının da dönüşümü sağlanabiliyor.

[Fotoğraf: Getty]

Plastik şişe kapakları

Kapakların çoğu (su, meşrubat, şişe) sert malzeme HDPE ürünü olarak adlandırılıyor ve birden fazla dönüştürülebiliyor. Kapakları şişelerden ayırarak geri dönüşüme gönderebilirsiniz.

Plastik çatal bıçaklar



Plastik çatal, bıçaklar geri dönüştürülen ürünlerden.

Damacanalar

Damacanalar defalarca, toz olana kadar geri dönüştürülebilir.