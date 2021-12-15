Batı dünyasının en büyük perakendecisi Amazon ile ilgili çarpıcı rapor Ocena'dan geldi.

Rapora göre 270 bin ton plastik ambalaj atığı üreten Amazon'un ürettiği atıkların 100 bin tonu denize gidiyor.

Oceana; hava yastıkları, balon kabarcıklı naylon ve plastik astarlı kağıt zarflar da dahil olmak üzere çok çeşitli türde plastiğin denize ulaştığını tahmin ediyor.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu şirket Oceana'nın rakamlarını reddetti ve plastik atık ile tahminlerin yüzde 300 oranında fazla olduğunu öne sürdü.

Bunların denize gitme olasılığı konusunda da şirket itirazda bulundu.

Bir Amazon sözcüsü "Amazon, Oceana'nın okyanusları koruma isteğini paylaşıyor ve çalışmalarına saygı duyuyor. Ancak ikinci yıl için hesapları ciddi şekilde hatalı. Okyanuslarımıza giren plastik atık kaynakları hakkında eski varsayımlar kullanıyorlar" dedi.

Pandemi döneminde popüler hale geldi

Amazon, dünyanın büyük bir kısmının karantinada olduğu ve çevrimiçi satışların arttığı 2020'deki satışlarında yüzde 38 artış kaydetmişti.

Raporda şirketin geri dönüşüm çabalarının da yetersiz olduğu vurgulandı.