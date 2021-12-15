Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmenin ardından Facebook üzerinden açıklamada bulundu.

Aliyev ile temasların sürmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile demir yolu ulaşımının restorasyonu konusundaki anlaşmayı teyit ettik. Demir yolu, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında, karşılıklılık esaslarına dayalı, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük düzenlemelerine uygun olarak faaliyet gösterecek. Ermenistan, İran ve Rusya'ya demir yolu ile erişebilecek" dedi.