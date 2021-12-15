Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan ve Azerbaycan demiryolu restorasyonunda anlaştı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasındaki demir yolu hatlarının restorasyonu konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmenin ardından Facebook üzerinden açıklamada bulundu.
Aliyev ile temasların sürmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile demir yolu ulaşımının restorasyonu konusundaki anlaşmayı teyit ettik. Demir yolu, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında, karşılıklılık esaslarına dayalı, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük düzenlemelerine uygun olarak faaliyet gösterecek. Ermenistan, İran ve Rusya'ya demir yolu ile erişebilecek" dedi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev
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