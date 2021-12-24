Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
42 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü Diyarbakır'da yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkında 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Diyarbakır'da yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor.
26 suçtan arama kaydı bulunan, 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.B'nin kentte kaldığı bilgisi üzerine 18 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Yakalanan S.B, Diyarbakır Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Etiketler: Diyarbakır
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