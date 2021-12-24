Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırdı.

Köpekler küçük Asiye Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

"Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli"

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, TRT Haber yayınında küçük kızın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Geldiğinde şuuru kapalıydı. Bizi en çok endişelendiren şey enfeksiyon. Saçlı deride doku kayıpları ve kemik dokularda kayıplar var. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada ısırığa bağlı kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Saçlı deride doku kayıpları var. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Takibi ve tedavisi devam ediyor. Yüzünün sağ tarafında kalıcı hasar olma ihtimali yüksek.Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli, o belirleyecek. Bu dönemden sonra karar verilecek."

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu: Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağ tarafında yüz felci kalması çok yüksek bir ihtimal. 7-10 günlük süreç çok önemli.



Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın sağlık durumunu, doktoru @trthaber’de anlattı.https://t.co/lJAS4nonsV pic.twitter.com/BxlaasySWS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2021

"Bu kadar ağır köpek ısırığı görmedim"

Dr. Tahmazoğlu bu kadar ağır köpek ısırığı görmediğini belirterek şunları söyledi:

"Baş ve boyun bölgesinde ve kemik dokuyu içine alacak şekilde ben meslek hayatım boyunca görmedim. Şu ana kadar 3 operasyon geçirdi, doku nakli yapılan yerler var. Günlük olarak anestezi altında, bakımları, kontrolleri yapılıyor."

Asiye'nin babası TRT Haber'e konuştu: Sonuna kadar şikayetçiyim

Küçük Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sitede köpeği gezdirmeye çıkıyor, başıboş bırakıyorlar. Kızım da sitenin bahçesinde oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Kızımın şu anda hayati tehlikesi sürüyor. Daha önce site görevlileri bu kişileri uyardı, beslemeye devam ettiler. Sonuna kadar şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

3 kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldü.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Köpekler barınağa teslim edildi

Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Köpek sahiplerine 30'ar bin TL, site yönetimine 22 bin TL ceza

Köpek sahiplerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30’ar bin lira ceza ve site yönetimine Valilik tarafından 22 bin lira ceza verildi.