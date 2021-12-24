Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 7 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da bir apartmanın bodrum katında 7 ton kaçak içki ele geçirildi. İçkiyi imal edip sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, 3 aylık takip sonunda Şehzadeler'deki 5 katlı bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.
Aramada 7 ton kaçak içki ele geçirildi. İçkileri sığınakta imal edip sattığı öne sürülen şüpheli Ş.A.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık
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