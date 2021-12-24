Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burdur'da ahırda yangın çıktı: 11 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da bir evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra sıçradı. 1 inek, 10 keçi hayatını kaybetti. Ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Taşkapı köyünde bulunan bir evde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı.
İtfaiye gelene kadar yangına köylüler müdahale etti. Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangında ahırda bulunan bir inek ile 10 keçi yanarak can verdi.
Ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken 100 balya saman küle döndü.
Etiketler: Burdur Hayvancılık Yangın
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