Kentte bir cep telefonu bayisine gelen müşteri batarya arızası olan telefonu tamire verdi. Bataryası değiştirilen telefonun sahibi eski bataryayı geri istedi. Müşterinin eline aldığı batarya aniden patlayarak alev aldı.

O anları iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. İş yeri sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin telefonunun bataryası şişmiş bir şekilde, patlamak üzereyken geldiğini söyledi.

Eski bataryayı sökerek, yeni bataryalı telefonu müşteriye teslim ettiklerini söyleyen Ayyıldız, "Müşteriye bataryanın patlamak üzere olduğunu, geri dönüşüme verilmesi gerektiğini söylememe rağmen bataryasını almak istedi. Kurcalarken bir anda patlama oldu. Bataryayı panikle dışarıya attık” dedi.