Geçen ay Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte ahşap tekne, beton iskeleye çarparak hasar gördü. Ön kısmı kırılan tekne, dün akşam saatlerinde ise tamamen suya gömüldü.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahibine tekneyi uzun süre iskelede beklettiği için 40 bin lira çevre cezası kesti. Ekipler, ayrıca batan ahşap teknenin kaldırılmasını istedi.

Kasım ayında bu ahşap tekne içerisinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılmıştı.