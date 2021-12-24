Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ahşap tekne battı, sahibine 40 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gören ahşap tekne, dün akşam battı. Tekne uzun süre iskelede bekletildiği için sahibine 40 bin lira çevre cezası kesildi.
Geçen ay Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte ahşap tekne, beton iskeleye çarparak hasar gördü. Ön kısmı kırılan tekne, dün akşam saatlerinde ise tamamen suya gömüldü.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahibine tekneyi uzun süre iskelede beklettiği için 40 bin lira çevre cezası kesti. Ekipler, ayrıca batan ahşap teknenin kaldırılmasını istedi.
Kasım ayında bu ahşap tekne içerisinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılmıştı.
Sıradaki Haber
Duygu Delen davasında 7. duruşma görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz