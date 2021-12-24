Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Duygu Delen davasında 7. duruşma görüldü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te eski erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada 7. duruşma yapıldı. Duruşmada sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili davanın 7. duruşması 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Sanık Mehmet Kaplan duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.
Mahkeme heyeti tarafından Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan talep edilen genç kızın kesin ölüm sebebini belirten rapor ise mahkemeye teslim edilmedi.
Bir sonraki duruşma 4 Şubat'ta
Mahkeme heyeti raporun beklenmesine ve sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 4 Şubat'a ertelendi.
Gaziantep'te 13 Ağustos'ta eski erkek arkadaşının evinin balkonundan düşen 17 yaşındaki Duygu Delen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak evde bulunan Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.
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