Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Osmaniye’de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden 29 yaşındaki hükümlü A.B., yakalandı.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 5 ay cezasıyla cezaevinde bulunan A.B., cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için götürüldüğü hastanede firar etti.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.’nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı.
A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
Etiketler: Koronavirüs Narkotik Osmaniye
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