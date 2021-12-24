Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de 3 noktaya çığ düştü, araçlar yolda kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köy yolundaki 3 nokta çığ düşmesi sonucu kapandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yol, ulaşıma yeniden açıldı.
Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köy yolunun 3 noktasına, bu sabah çığ düştü.
Kar kümesi nedeniyle köyden ilçeye gelen bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından karları temizledi.
Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Hakkari
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