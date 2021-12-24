Siverek Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe merkezi ile Diyarbakır ve Adıyaman'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 10 tabanca, 13 şarjör ve 96 mermi ele geçirildi.

Operasyonda silah ve mermi ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.