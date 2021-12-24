Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe merkezi ile Diyarbakır ve Adıyaman'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 10 tabanca, 13 şarjör ve 96 mermi ele geçirildi.
Operasyonda silah ve mermi ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Silah Kaçakçılığı
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