Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de 27 ton sahte gübre ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir depoda 27 ton sahte gübre tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak gübre bulunduğu bilgisi üzerine bir depoda arama yaptı.
Depoda satışa hazır halde tutulan 27 ton gübrenin sahte olduğu saptandı.
Depodaki A.K. ve U.Ş. gözaltına alındı.
Sahte gübreler, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Denizli
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