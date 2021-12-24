İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak gübre bulunduğu bilgisi üzerine bir depoda arama yaptı.

Depoda satışa hazır halde tutulan 27 ton gübrenin sahte olduğu saptandı.

Depodaki A.K. ve U.Ş. gözaltına alındı.

Sahte gübreler, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.