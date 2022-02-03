Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, yeniden Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, zanlılar için ek gözaltı süresi istedi. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti.

Zanlılar, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu kararla birlikte 11 şüpheli hakkında ikinci kez 4 günlük gözaltı kararı verilmiş oldu.