Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti zanlılarına ek gözaltı süresi verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, yeniden Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Savcılık, zanlılar için ek gözaltı süresi istedi. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti.
Zanlılar, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu kararla birlikte 11 şüpheli hakkında ikinci kez 4 günlük gözaltı kararı verilmiş oldu.
Etiketler: Cinayet Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul
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