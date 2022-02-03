Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Regaip Kandili dolayısıyla İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç'ı ziyaret etti.

Başkan Gürbüz, cami, cemevi ve kur'an kurslarının geçmiş dönem elektrik borçlarının belediye tarafından ödeneceğini söyledi.

"İbadethanelerimizin tüm borçlarını ödeyeceğiz"

Belediye olarak kendi kaynaklarını üreterek ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele ulaştıklarını belirten Gürbüz, "GES santralimizden üretmiş olduğumuz elektrikten elde ettiğimiz gelirin bir kısmını sosyal çalışmalarda kullanmak istiyoruz. Bunun ilkini de kandil vesilesiyle burada sizlere duyurmak istiyorum. Camilerimizin, cemevlerimizin ve kur'an kurslarımızın 2022 yılından önceki tüm borçlarını biz ödeyeceğiz. Elektrik üreticisi kurumlarla bu konuyu değerlendirdik. İbadet hanelerimizin borçlarını ödeyeceğimizi belirttik. Ben üreten, kazanan ve ürettiğini de vatandaşlarıyla paylaşan bir belediye olmaktan çok mutluyum" dedi.

İlçe Müftüsü Kılınç da çalışmadan duydukları memnuniyeti aktardı.