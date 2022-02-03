Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2022
Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/7ygRYbj9ew
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Meteoroloji
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