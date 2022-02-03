Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kara dayanamayan 4 evin çatısı çöktü
[Fotoğraf: İHA ]
Karabük'ün Yenice ilçesinde yoğun kar nedeniyle 4 evin çatısı çöktü.
Değirmenyanı köyünde üçü kullanılan biri kullanılmayan 4 evin çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü.
Evlerin bazı bölümlerinde çökme nedeniyle hasar oluştu. Çatıları çöken evlerde inceleme yapan Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Üzerine kar kütlesi düşen kişi yaralandı
Safranbolu ilçesinde de bir apartmanın çatısından üzerine kar kütlesi düşen Engin Dursun yaralandı.
Dursun, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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