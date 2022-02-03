Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları'ndaki bazı köylerde 2 metreyi geçen kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kastamonu ve Bartın sınırları arasında bulunan Küre Dağları'nın yüksek kesimleri bu sene yoğun kar yağışı aldı.
Dağın Kastamonu sınırlarındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.
[Fotoğraf: AA]
Köylüler, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için çatılarındaki yoğun karı kürerken, evler arasında ulaşımı da küreklerle tünel şeklinde açtıkları patika yollarla sağlıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kastamonu
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