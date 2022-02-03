Kastamonu ve Bartın sınırları arasında bulunan Küre Dağları'nın yüksek kesimleri bu sene yoğun kar yağışı aldı.

Dağın Kastamonu sınırlarındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

[Fotoğraf: AA]

Köylüler, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için çatılarındaki yoğun karı kürerken, evler arasında ulaşımı da küreklerle tünel şeklinde açtıkları patika yollarla sağlıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.