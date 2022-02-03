Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcunun valizinden 8 kilo uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinde 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Şüphe üzerine yolculardan R.Y'nin valizinde narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, 8 parça halinde toplam 8 kilo 150 gram uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan R.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
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