Sarayköy'de, sabah erken saatlerde sağanakla birlikte karların da erimesiyle Gerali Deresi taştı.

Derenin yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskını meydana geldi.

Mahalleden geçen suyun seviyesi, 1 metreyi buldu. Bölgede 25 ev ile ahır ve tarım arazileri, suyla doldu.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşlar, evlerinde mahsur kaldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sarayköy Belediyesi ve jandarma ekipleri, Gerali Mahallesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı.

Ev ve ahırlardaki suların tahliyesi için çalışmalar sürdürülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Can kaybı olmaması bizi sevindirdi"

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, derenin taşmasıyla sel olduğunu belirterek "Sağanakla birlikte kar suları da eriyince deredeki suyun debisi arttı. Bu nedenle taşkın olunca sele dönüştü. Hemen ekiplerimizle birlikte geldik. Suların tahliyesini yapıyoruz. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Suların tahliye edilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlayacağız" dedi.

[Fotoğraf: DHA]