Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sosyal medyada terör propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesaplarında PKK\KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince belirlenen 10 farklı adrese yapılan operasyonda, O.A., Ş.A., M.Ç., M.R., N.A., F.D., Y.D., S.A., Ö.Ç. ve H.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Sosyal Medya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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