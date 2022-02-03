Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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