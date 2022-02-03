Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Motokurye, cipin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, motosiklete çarptı. Motokurye aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Konacık Jandarma Kavşağı'nda, U dönüşü yapan otomobile, Bodrum-Turgutreis yolunda seyreden cip çarptı.
Savrulan cip, yolun kenarındaki motosiklete çarptı. Otomobil ise refüjde askıda kaldı.
2 kişi hafif şekilde yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motokurye ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Muğla Polis Trafik Kazası
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