Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de dere taştı: 30 evi su bastı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'deki Gerali Deresi'nin taşması sonucu yaklaşık 30 evi su bastı. Mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çabasıyla tahliye edildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Gerali Deresi, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu taştı.
Derenin geçtiği Gerali mahallesindeki 30'a yakın ev, taşkından zarar gördü.
Su seviyesinin yer yer 1 metreye yükselmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 15 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bölgeye taşındı.
[Fotoğraf: AA]
Taşkından etkilenen bazı ahırlardaki hayvanlar da nakledildi.
Suyun mahalleye girişini engellemek için iş makinalarıyla toprak setler oluşturan ekipler, sokaklardaki suları motopomplarla tahliye etmeye çalışıyor.
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