Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırda yüklü inşaat malzemeleri otomobillerin üzerine düştü
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir'de tırda yüklü inşaat malzemeleri kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.
Dudullu Caddesi'nden Atapark Caddesi'ne dönen tıra yüklenen çelik konstrüksiyon malzemeleri güvenlik iplerinin kopması üzerine araçtan savruldu.
Tonlarca ağırlıktaki çelik parçaları, cadde girişindeki kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.
Kazayı otomobil sürücüleri yara almadan atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yola savrulan inşaat malzemeleri nedeniyle Dudullu Caddesi kısmen trafiğe kapandı.
Etiketler: İstanbul
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