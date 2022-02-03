Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölmüş bir kurt buldu.

Vücudunda yara izi bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğu ihtimali üzerine duruluyor.

3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hava sıcaklığı eksi 30'ları görmüştü

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu.

25 Ocak'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.