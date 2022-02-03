Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ın ayazına dayanamayan kurt dondu
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide yürüyüşe çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu.
Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölmüş bir kurt buldu.
Vücudunda yara izi bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğu ihtimali üzerine duruluyor.
3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Hava sıcaklığı eksi 30'ları görmüştü
Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu.
25 Ocak'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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