Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yüksekova'da buz sarkıtları tehlike saçıyor: Boyları 5 metreye yaklaştı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları vatandaşları tedirgin ediyor. Bölge halkı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sarkıtların temizlenmesini istiyor.
Yüksekova'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar tedirgin
Boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları, zaman zaman düşerek tehlike oluşturuyor.
Bölge halkı, buz sarkıtlarının bir an önce temizlenmesini istiyor.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı
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