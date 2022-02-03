Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ankara Dolandırıcılık
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