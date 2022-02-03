Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tır, ulaşımın aksamasına neden oldu. D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Zeki Karataş idaresindeki konteyner yüklü tır, Dilovası mevkisinde orta refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Zeki Karataş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İçerisinde kimyasal madde olduğu öğrenilen konteynerden olası sızıntı ihtimaline karşı tedbir alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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