Şiddetli yağış Çanakkale'de gün boyu etkili oldu. Gece boyu süren sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Biga ilçesinde şiddetli yağışla birlikte Kocabaş Çayı’nın taşması sonucu otoparkta su altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bazı araçlar, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, taşkının etkili olduğu Çavuşköy Mahallesi’ne giderek, belediye ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Biga Belediyesi ekipleri, hayvanlarına bakmaya gittikleri bölgede taşkın nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aileyi ve köpeklerini kepçeyle kurtardı.

Valilik ve belediye uyardı

Çanakkale Valiliği, ildeki bir çok akarsuda debi artışı beklendiğini duyurdu. Biga ve Çan ilçelerinde yaşayanların tedbirli olması istendi.

Çanakkale Belediyesi, kent genelindeki aşırı yağış nedeniyle yüzde 93 doluluktaki Atikhisar Barajı'nın dolusavak ünitesinin çalışabileceğini duyurdu. Dere yatağındaki taşkın riskine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bölgede yağışın yer yer kara dönerek aralıklarla sürmesi bekleniyor.