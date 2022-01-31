Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheliye ek gözaltı süresi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi.
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli için ek gözaltı süresi talep edildi.
Gözaltı süresi uzatılan şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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