Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Denizli kara yolunda ulaşıma kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sabah erken saatlerden itibaren etkili kar yağışı nedeniyle Antalya-Denizli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde ve merkezde sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolu Güllüpınar mevkisinden itibaren ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Antalya Denizli Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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