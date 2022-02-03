Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de trafik levhalarını çalan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Kayseri'de hurdacı gibi dolaşıp trafik levhalarını çalan iki kişi tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Aracın kasasında trafik yön levhalarının olduğunu gören ekipler, M.G. ve Ö.S.'yi gözaltına aldı.
Ele geçirilen 20 yön levhasının, belediye ekiplerince monte edilen levhalar olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, dikkat çekmemek için bölgede hurdacı gibi dolaştıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan M.G. ve Ö.S. tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri
Son Haberler
- 17:50
- 17:36
- 17:35
- 17:42
- 17:38
Sıradaki Haber
GES'ten elde edilen gelirle ibadethanelerin faturaları ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz