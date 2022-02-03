Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24-31 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 191 gram kubar esrar, 623 gram metamfetamin, 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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