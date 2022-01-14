İlk ameliyatı başarılı geçti. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarıldı. Kulak hasarı ve yüz felcine yönelik ikinci operasyonu da başarıyla tamamlandı.

Gaziantep'te köpek ısırması sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavi süreci Akdeniz Üniversitesinde devam ediyor. Minik Asiye’ye kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ikinci bir operasyon yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ikinci operasyonun da başarılı geçtiği ifade edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla ağır yaralanan Asiye Ateş bir operasyon daha geçirdi. Küçük Asiye'nin sağlık durumuna dair son durumu @trthaber muhabiri Onur Altan aktardı. pic.twitter.com/GthV2uo0m2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 14, 2022

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, dünyanın ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.