Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan bir ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.