Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih'te boş binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te boş bir ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan bir ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Fatih'te boş ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.https://t.co/XGdB9FdLL2 pic.twitter.com/pvkubopvU4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 14, 2022
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