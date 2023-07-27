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Türkiye
AA 27.07.2023 08:40

Kemer yangını 4. gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar müdahale ediyor.

Kemer yangını 4. gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Kemer yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Kemer yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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