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Dünya
AFP 14.08.2026 06:56

Fransa'da Pokemon soygunu: 80 bin euroluk kart çalındı

Fransa’nın doğusundaki Bourgoin-Jallieu kentinde koleksiyon kartları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaya düzenlenen baskında, yaklaşık 80 bin euro değerinde Pokémon kartı çalındı.

Fransa'da Pokemon soygunu: 80 bin euroluk kart çalındı

Fransız Basın Ajansı'na (AFP) açıklamalarda bulunan mağaza yöneticisi, olayın sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana geldiğini belirtti.

Yüzleri maskeli dört kişinin ana kapıyı kırarak içeri girdiğini aktaran yetkili, hırsızların alarmın çalması üzerine araçla kaçmadan önce "Smogtrade" adlı mağazadan yüzlerce kartı çaldığını bildirdi.

Çalınan ürünlerin neredeyse tamamının Japon imtiyazı Pokémon'a ait olduğu kaydedildi.

Son yıllarda koleksiyonerler arasında yüksek fiyatlara alıcı bulan Pokémon kartları, Fransa'da ve dünya genelinde sıkça hırsızlık olaylarına konu oluyor.

Şubat 2024'te Fransa'nın Rennes kentinde 100 bin euro değerinde onlarca bin Pokemon kartını çalan üç kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen Ocak ayında İngiltere'deki özel bir mağazadan yaklaşık 87 bin euro değerinde kart çalınırken, takip eden ayda nadir bir Pikachu kartı açık artırmada 14,3 milyon euroya alıcı bularak rekor kırmıştı.

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