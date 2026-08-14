Yapay zekada devasa yatırım yarışı: Devrim mi, yoksa balon mu?

CNN News Newsource'un aktardığı habere göre, piyasalara giren kaynağın kârlılığa dönüşme hızından çok daha yüksek olması, yatırımcılar ve ekonomistler arasında olası bir piyasa çöküşü ya da resesyon endişelerini artırdı.

500 milyar dolarlık dev finansman ve döngüsel finansman riski

Yapay zeka altyapı sektörünün önde gelen oyuncularından Nvidia, müşteri siparişlerini finanse etmek amacıyla Apollo, BlackRock ve Goldman Sachs gibi finans devlerinin yer aldığı gruptan 500 milyar dolarlık finansman sağladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka işlem gücünün artık yatırıma dönüştürülebilir ayrı bir varlık sınıf haline geldiğini savundu.

Ancak uzmanlar, sektörde giderek yaygınlaşan "döngüsel finansman" (circular financing) modeline dikkat çekiyor.

Bir şirketin, kendi ürünlerinin satın alınması şartıyla başka bir firmaya kredi veya yatırım sağlaması esasına dayanan bu yöntemin, tıpkı 1990'ların sonundaki "dot-com" balonunda olduğu gibi sanal bir büyüme illüzyonu yaratarak nihayetinde sert bir kırılmaya yol açabileceği ifade ediliyor.

Yapay zekaya odaklanan hedge fon battı

Sektördeki yüksek kaldıraç kullanımının yarattığı riskler, yapay zeka odaklı yatırımlarıyla bilinen "Situational Awareness" adlı hedge fonun çöküşüyle gün yüzüne çıktı.

Eski bir OpenAI çalışanı tarafından yönetilen fon, hisse senetlerindeki geçici ivme kaybı ve yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle büyük kayıp yaşayarak portföyünün önemli bir kısmını zararına devretmek zorunda kaldı.

Pazarın geleceği ve zamanlama tartışması

Apollo Global Management Başekonomisti Torsten Slok, yapay zeka ekosistemindeki mevcut kârlılığın tüketicilerden değil, esas olarak yatırımcılardan beslendiğini belirtti.

Slok, S&P 500 şirketleri üzerinde yapılan analizlerde yapay zekanın sağlık, enerji veya gayrimenkul gibi geleneksel sektörlerin kârlılığına henüz somut bir katkı sağlamadığını vurguladı.

Buna karşın Cisco Üst Yöneticisi Jeetu Patel gibi sektör temsilcileri, talebin halen arzın çok üzerinde olduğunu, veri merkezi kapasitesi, güç ve işlemci tedarikinde ciddi açıklar bulunduğunu belirterek sürecin henüz çok başında olunduğunu savunuyor.

Yapay zeka harcamalarının ABD ekonomisinin ana motoru haline geldiğini belirten ekonomistler ise, bu yatırımların durması halinde genel bir resesyon riskinin doğabileceğine işaret ediyor.