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Dünya
CNN International 14.08.2026 06:37

Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı

Umman açıklarında karaya oturan bir tankerde meydana gelen petrol sızıntısının yüzlerce kilometrekarelik bir alanı kapladığı ve Umman Denizi'nde büyük bir ekolojik felaket endişesine yol açtığı bildirildi.

Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı

CNN News Newsource'un çevre örgütü Greenpeace'e dayandırdığı habere göre, uydudan alınan analizler sızıntının parçalı alanlar halinde yayıldığını gösteriyor.

Umman yetkilileri ise sızıntının tankerden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki ana karaya kadar ulaştığını doğruladı.

Umman hükümeti, vatandaşlara etkilenen bölgelerde avlanmamaları, şüpheli koku veya petrol kalıntılarını yetkililere bildirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı

Ayrıca pazarlardaki deniz ürünlerinde kirlilik testi yapılacağı açıklandı. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey'e göre, bölgede 100 tondan fazla ekipmanın katıldığı uluslararası kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak müdahale operasyonları muson sezonu nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filoya ait olduğu belirtilen Caroline Bezengi isimli tanker, saldırıya uğradığı sırada yaklaşık 800 bin varil petrol taşıyordu. Karadeniz'deki Novorossiysk limanından ayrılan tankerin 6 Haziran'da açık denizde yaşadığı olayın ardından 21 Haziran'da Al-Qibliyyah Adası yakınlarında karaya oturduğu ifade edildi.

Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı

Sızıntının ilk olarak temmuz ayının başında tespit edildiği, ağustos başı itibarıyla Al Hallaniyat takımadaları çevresinde hızla genişlediği kaydedildi.

Greenpeace uzmanları, bölgenin mercan resifleri, deniz kaplumbağaları ve nadir görülen Umman Denizi kambur balinaları için son derece kritik bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekiyor.

Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı

Çevre örgütleri, yaptırımlı petrol taşıyan ve hukuki denetimden yoksun "gölge filo" uçağı ve gemilerinin yarattığı tehlikeye de işaret ediyor.

Sigortası ve mülkiyeti belirsiz bu tür gemilerin yol açtığı felaketlerde muhatap bulunamadığı için temizleme maliyetinin tamamen yerel hükümetlerin üzerine kaldığı vurgulanıyor.

Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı

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Umman Petrol Çevre Kirliliği
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