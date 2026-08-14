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Dünya
CNN International 14.08.2026 06:34

ABD'de siber güvenlikte yeni dönem: Özel şirketlere hack yetkisi verildi

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı siber suç örgütlerine karşı özel şirketlerin siber operasyonlara dahil edilmesini öngören yeni bir karara imza attı.

ABD'de siber güvenlikte yeni dönem: Özel şirketlere hack yetkisi verildi

CNN News Newsource'un aktardığı habere göre, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan program çerçevesinde, onaylanmış ABD şirketlerine devlet kontrolü ve denetimi altında siber operasyon düzenleme yetkisi tanınacak.

Programın hedefleri ve işleyişi

Program devlet düzeyindeki aktörleri değil, ABD vatandaşlarını yıllık milyarlarca dolar zarara uğratan fidye yazılımı, dolandırıcılık ve şantaj gibi faaliyetler yürüten uluslararası suç örgütlerini hedef alacak.

Yetkili makamlardan onay alan ve sıkı denetimlerden geçen özel şirketler, gözetleme ve bozma niteliğindeki siber operasyonları yürütebilecek.

Eski FBI ve Cyber Command yetkilileri, Çin gibi devlet destekli korsanların sayısının ABD kamusal gücünü aşması nedeniyle bu adımla resmi kurumların yükünün hafifletilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Böylece FBI ve Siber Komutanlık gibi birimler doğrudan devlet düzeyindeki tehditlere odaklanabilecek.

Uzmanlardan koordinasyon ve yasal risk uyarıları

Öte yandan uzmanlar, uygulamanın ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Eski Siber Komutanlık yetkilileri, federal düzeyde koordinasyon eksikliği yaşanması durumunda resmi kurumlar ile özel siber aktörler arasında operasyonel çatışmalar çıkabileceğini belirtti.

Siber güvenlik uzmanları, özel şirketlerin yurt dışındaki sunuculara yapacağı müdahalelerin istemeden hastane gibi kritik kamu altyapılarına zarar verebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca bu tür operasyonlarda yer alan şirket çalışanlarının yurt dışı seyahatlerinde yabancı devletler tarafından gözaltına alınma veya sorgulanma riskiyle karşılaşabileceği kaydedildi.

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