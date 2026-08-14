Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.08.2026 06:11

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 281'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 281'e çıktı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak can kaybının arttığını belirtti.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 971 kişinin yaralandığını, 379 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

De la Espriella, en büyük önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu kaydederek, "Durum karmaşık ancak tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yardım teklifinde bulunan ve ilgili standartları karşılayan ülkelerin imkanlarından da faydalanıyoruz. Kalbim, kurbanların aileleriyle ve hala kayıp olanlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralan De la Espriella, depremde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü, 10 bin 677 evin ise tamamen yıkıldığını söyledi.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

ETİKETLER
Kolombiya Deprem
Sıradaki Haber
Türkiye ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:44
Yapay zekada devasa yatırım yarışı: Devrim mi, yoksa balon mu?
06:40
Umman açıklarındaki büyük petrol sızıntısı geniş bir alana yayıldı
06:36
ABD'de siber güvenlikte yeni dönem: Özel şirketlere hack yetkisi verildi
06:23
Yolcu uçağında motor pervanesi koptu
06:16
ABD'de yargıç, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesine açtığı "antisemitizm" davasını düşürdü
01:31
Türkiye ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3 Filistinli ailenin evlerini günlerdir kuşatma altında tutuyor
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3 Filistinli ailenin evlerini günlerdir kuşatma altında tutuyor
FOTO FOKUS
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ