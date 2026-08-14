Soykırımcı İsrail, 69 Filistinli hakkında suçlama yöneltmeksizin "idari tutuklama" kararı çıkardı

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların üçte birisinin "idari tutuklu" olduğu belirtildi.

İsrail'in idari tutukluluk kararı verdiği veya tutukluluk süresini uzattığı 69 Filistinlinin isimlerinin paylaşıldığı açıklamada, işgal güçlerinin "idari tutukluluk" uygulamasını genişleterek sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail askeri mahkemelerinin temmuz ayında 650, ağustos başından bu yana ise 355 Filistinli hakkında "idari tutukluluk" kararı verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde kadınlar ve çocuklar dahil 9 bin 500 Filistinlinin tutulduğu ve bunların 3 bin 200'ünün idari tutuklu olduğu ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.